В Краснодаре управляющая банка присвоила 7,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-12T12:50:04+03:00

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6 сентября сотрудник одного из банков Краснодара написал заявление в полицию на своего начальника. По его словам, управляющая отделением присвоила почти 7,5 млн рублей вкладчиков. То ли она не захотела ни с кем делиться, то ли у заявителя обострилось чувство справедливости, в общем, полиция теперь разбирается, куда делись деньги.

- Мы получили заявление о присвоении денег, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Пока неясно, как и при каких обстоятельствах женщина могла забрать 7 млн 460 тысяч рублей, будучи управляющей банка. Ведь все отделения организации в Краснодаре закрылись.

ИСТОЧНИК KP.RU