В Москве задержали мужчину с крадеными часами за 2,6 млн рублей
В полицию Краснодара поступило заявление о краже от местной жительницы. Она рассказала, что у нее пропали швейцарские часы, которые стоят 2 млн 600 тысяч рублей.
- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный проник в домовладение путем свободного доступа. Там он обнаружил и похитил женские часы марки «Breguet», - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В итоге, в Москве в районе Красной площади сотрудники полиции задержали уроженца Ростова-на-Дону, который проживал в столице. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли женские часы марки «Breguet» серийный номер которых совпадал с указанным в ориентировке.
Сейчас столичные полицейские выясняют, как дорогой хронометр оказался у задержанного. Он обязан явиться в отдел по первому требованию правоохранителей.
ИСТОЧНИК KP.RU