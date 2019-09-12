2019-09-12T13:01:18+03:00
Происшествия

В Москве задержали мужчину с крадеными часами за 2,6 млн рублей

Заявление об их пропаже поступило от жительницы Краснодара
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:

В полицию Краснодара поступило заявление о краже от местной жительницы. Она рассказала, что у нее пропали швейцарские часы, которые стоят 2 млн 600 тысяч рублей.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный проник в домовладение путем свободного доступа. Там он обнаружил и похитил женские часы марки «Breguet», - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В итоге, в Москве в районе Красной площади сотрудники полиции задержали уроженца Ростова-на-Дону, который проживал в столице. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли женские часы марки «Breguet» серийный номер которых совпадал с указанным в ориентировке.

Сейчас столичные полицейские выясняют, как дорогой хронометр оказался у задержанного. Он обязан явиться в отдел по первому требованию правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24