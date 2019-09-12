В Москве задержали мужчину с крадеными часами за 2,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-12T13:01:18+03:00

Заявление об их пропаже поступило от жительницы Краснодара

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В полицию Краснодара поступило заявление о краже от местной жительницы. Она рассказала, что у нее пропали швейцарские часы, которые стоят 2 млн 600 тысяч рублей.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный проник в домовладение путем свободного доступа. Там он обнаружил и похитил женские часы марки «Breguet», - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В итоге, в Москве в районе Красной площади сотрудники полиции задержали уроженца Ростова-на-Дону, который проживал в столице. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли женские часы марки «Breguet» серийный номер которых совпадал с указанным в ориентировке.

Сейчас столичные полицейские выясняют, как дорогой хронометр оказался у задержанного. Он обязан явиться в отдел по первому требованию правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU