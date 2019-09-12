В Сочи задержали мужчину, который на пляже зарезал туриста

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-12T13:22:18+03:00

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В Лазаревском районе Сочи 7 сентября на одном из местных пляжей неизвестный мужчина несколько раз ударил туриста ножом в область груди. Все происходило в темное время суток в укромном месте, за кафе. От полученных травм гость города-курорта скончался на месте.

Полиция выяснила, что потерпевшим оказался 41-летний житель Саратовской области города Хвалынска. С места происшествия оперативники изъяли отпечатки, следы обуви. Вскоре удалось выяснить личность возможного злоумышленника.

- Правоохранители составили ориентировку, по которой всего через пару дней нашли подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 52-летний уроженец Республики Армения. Сейчас он находится под стражей. По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU