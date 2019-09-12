В Краснодаре на улице Мира изменят организацию дорожного движения
В Краснодаре 1 января изменения коснуться улицы Мира от Кубанской Набережной до Кирова. Здесь установят дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку транспортных средств.
- Эти меры вводятся для безопасности движения на данном участке дороги и исключения стоянки транспорта на проезжей части вне парковочных зон, которые обозначены соответствующими дорожными знаками, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
- Водителей просят быть внимательными при проезде по участку улицы, где начнут действовать запрещающие дорожные знаки, и четко следовать их предписаниям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в 4 подземных пешеходных перехода Краснодара установят камеры видеонаблюдения. Такое поручение дал глава города.
ИСТОЧНИК KP.RU