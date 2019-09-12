На Кубани стабилизировалась демографическая ситуация

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-12T17:26:11+03:00

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Демографическая ситуация в Краснодарском крае стабилизировалась. Об этом говорили на региональном совещании по соцвопросам. Однако, в ряде муниципалитетов ситуация остается напряженной. Как отметили специалисты, это наблюдается в тех районах, где почти половина населения не посещали медицинские учреждения более одного года.

- Смертность среди тех, кто проходит диспансеризацию и наблюдается у врачей гораздо ниже, чем среди тех, кто игнорирует данные вопросы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что с начала года диспансеризацию прошли 682 тысячи жителей Кубани, что составляет 73% от запланированных показателей.

Еще одна проблема муниципалитетов региона – высока смертность от онкологических заболеваний. Хуже всех – показатели Брюховецкого района. Туда отправится десант онкологов из краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU