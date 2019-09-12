В Сочи младенец отравился лимонной кислотой

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-12T16:23:29+03:00

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Не секрет, что вода, которая идет из-под крана на Кубани содержит большое количество извести. Из-за этого чайники со временем покрываются белым налетом. Самый простой способ избавится от него – засыпать в воду пакетик лимонной кислоты и вскипятить ее. Именно из-за такого способа в Сочи младенец, которому нет и года, попал в больницу с отравлением.

- Мать ребенка прокипятила чайник концентрированным водным раствором лимонной кислоты, но забыла вылить воду. Затем она приготовила смесь для кормления и дала ее малышу, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Когда ребенок почувствовал себя плохо, мать вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила их в 9-ю горбольницу курорта. Врачи поставили младенцу диагноз – отравление лимонной кислотой. Сейчас полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU