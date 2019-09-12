«Орлёнок» под Флагом добра

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-12T16:49:34+03:00

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Проект собрал мальчишек и девчонок, занимающихся добровольческой деятельностью, из разных регионов страны.

Основная идея Форума, организатором которого выступает благотворительный фонд «Под флагом добра», вовлечь в волонтёрское движение как можно больше молодых людей, показать насколько обширна и многозадачна добровольческая деятельность, помочь развить лидерские качества и проявить себя с разных сторон.

-У Фонда нет задачи хранить волонтёрские практики, мы хотим сделать так, чтобы они работали. Поэтому участники смены будут осваивать только те подходы и инструменты, которые действительно будут полезны на практике. Мы уверены, что волонтёрство — это не работа, это состояние души, желание делиться своими знаниями, умениями и опытом с другими. И когда на программу приезжают ребята, искренне стремящиеся сделать окружающий мир лучше, то у них получается максимально себя реализовать. Наш проект — это стартовая точка для их профессионального роста, — прокомментировала директор фонда Наталья Давыдова.

В течение трёх недель в «Орлёнке» ребята будут посещать лекции и мастер-классы от опытных волонтёров, знакомиться с техникой создания социальных проектов и разрабатывать личные, на основе собственных идей. Приоритетом в программе Форума станет крепкая образовательная составляющая. Орлята посетят занятия по возрастной психологии, игровой деятельности, научатся оказывать первую медицинскую помощь.

Работать с юными добровольцами будут опытные волонтёры, педагоги и звёздные гости проекта.

Вместе с музыкальным продюсером, поэтом-песенником и большим другом «Орлёнка» Михаилом Гребенщиковым ребята создадут «Хит за день». Мальчишки и девчонки уже приступили к работе: записывают песню в профессиональной студии и снимают к ней клип. Композицию, посвящённую добровольчеству, написал Михаил Гребенщиков. Артист уверен, что через музыку волонтёрской деятельностью можно заинтересовать ещё больше людей.

О важности здорового образа жизни и пользе правильного питания ребятам расскажет лидер движения Street WORKOUT Тюменской области Сергей Мехнин. Создавать успешные социальные проекты юных волонтёров научит создатель Всероссийского мультиспортивного проекта «Стальной характер», президент «Союза экстремальных видов спорта» Иван Шмонин.

В числе звёздных спикеров Форума — популярный поэт Владимир Вишневский, который проведёт для ребят и вожатых «Орлёнка» практикум «Эффективный русский». Занятие поможет мальчишкам и девчонкам научиться верно выражать свои мысли, грамотно общаться с окружающими людьми. Поэт также поделится мыслями о том, как важен юмор в реализации волонтёрских проектов.

Ещё одним гостем орлят станет Заслуженный артист России, гитарист-виртуоз, композитор и аранжировщик, Ассоциированный профессор международной академии наук Сан-Марино, Кавалер ордена Дружбы Виктор Зинчук. Он расскажет ребятам о том, как сделать любимое занятие своей профессией и делом всей жизни, совместить две разные сферы деятельности так, чтобы они превратились в уникальный проект, а также проведёт творческую встречу, на которой исполнит шедевры мировой музыкальной классики.

-Мы с одноклассниками часто принимаем участие в добровольческих проектах: ходим в гости к ветеранам Великой Отечественной войны, помогаем им делать домашние дела, делимся новостями и слушаем их истории об участии в сражениях. Также мы занимаемся уборкой памятников в своём городе, очищаем территорию от мусора.. Ещё я считаю, что творческая составляющая в работе волонтёра очень важна, поэтому мы стараемся выступать на разных городских праздниках со сценками и концертными номерами. От участия в Форуме я жду возможностей для личностного роста, которые позволят мне заниматься волонтёрством более профессионально, — прокомментировал Николай Колев из г. Лиски Воронежской области.

Главным событием проекта станет конкурс социальных проектов, на котором ребята презентуют свои идеи, разработанные в течение смены. В финале Форума все его участники получат сертификат волонтёра.

Организаторы программы: некоммерческая организация Благотворительный фонд «Под флагом добра», ВДЦ «Орлёнок».