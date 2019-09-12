Жителей Краснодара приглашают оценить промышленный потенциал города

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-12T17:35:36+03:00

В краевой столице пройдут экскурсии по крупным предприятиям

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Туристско-информационный центр краевой столицы проведет тематическую экскурсию «Промышленный город Краснодар». Она пройдет на территории крупнейшего в городе комбината - «Очаково».

- Прогулки по историческим местам краевого центра давно стали привычными. Теперь горожане смогут своими глазами увидеть промышленные объекты, вход на которые имеет только определенный круг лиц, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Первая экскурсия «Промышленный город Краснодар» состоится 16 сентября. Сбор группы в 9.45 на Главной городской площади. Ее участники смогут наблюдать производственный процесс на комбинате «Очаково» изнутри.

В будущем запланированы прогулки по заводу CLAAS, швейное предприятие «Александрия», завод «Сатурн». Участие в них возможно по предварительной записи по телефону 8(861) 218-97-77.

ИСТОЧНИК KP.RU