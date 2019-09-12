Президент поздравил участников Президентских спортивных игр в «Орлёнке»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-12T17:50:00+03:00

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Во Всероссийском этапе Президентских спортивных игр в этом году примут участие 1680 обучающихся из 84 субъектов Российской Федерации.

На открытии участников соревнований приветствовали: начальник департамента Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности государственного совета РФ Сергей Никитин, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства Просвещения РФ Игорь Михеев, директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус, директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко, советский баскетболист, Заслуженный мастер спорта СССР Иван Едешко, главный судья соревнований Вячеслав Виноградов.

Президентские спортивные игры учреждены Президентом Российской Федерации и проходят под его патронажем. Приветствие главы государства участникам Игр зачитал Сергей Никитин.

"Знаю, что участие в столь престижном, отлично организованном спортивном смотре - большое, значимое событие для каждого из вас. Вы хорошо подготовились к Играм, в ходе отборочных туров продемонстрировали спортивный характер, собранность и волю. Обеспечили себе место в финале. И конечно, сегодня все вы нацелены на победу, на успех. Убеждён, нынешние соревнования запомнятся вам как одно из наиболее ярких событий школьной жизни, порадуют насыщенной культурной, образовательной программой, новыми знакомствами. Помогут обрести уверенность в собственных силах и возможностях", — говорилось в сообщении президента.

Директор Всероссийского детского центра Александр Джеус также подчеркнул, что «Орлёнок» полностью готов к проведению Президентских спортивных игр.

- Каждый из представленных в программе видов спорта – целый комплекс физических и интеллектуальных нагрузок, командного взаимодействия, формирующих волю, характер, содействующих здоровьесбережению его участников, их социализации. Для ребят мы подготовили образовательную программу, включающую интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами и известными деятелями искусства. Огромное спасибо всем организаторам Игр. Надеюсь, что они принесут ребятам массу приятных впечатлений от пребывания в "Орлёнке", — прокомментировал Александр Джеус.

Юных спортсменов поздравил Игорь Михеев:

- Финал Президентских спортивных игр стал одним из ключевых событий как для организаторов, так и для участников соревнований. С каждым годом возрастает число спортсменов этого яркого праздника. И это очень радостно видеть, ведь основная наша задача — создание условий и возможностей для детей разных возрастов для занятий спортом, а также развитие у них лидерских качеств, профессиональных и творческих.

От лица судейской коллегии клятву быть объективными, соблюдать и уважать правила соревнований произнёс главный судья Вячеслав Виноградов. Почётное право произнести клятву от имени участников Президентских спортивных игр досталось участнице команды победителей соревнований 2018 года Анне Деваковой (Иркутская область).

Поздравить с открытием Игр и пожелать удачи юным спортсменам пришли лучшие детские творческие коллективы страны. Также на церемонии выступил кубанский казачий ансамбль «Кумовья».

Подарком для всех участников стала премьера песни, которая была написана специально для Президентских спортивных игр Ириной и Натальей Нужиными.

Перед церемонией открытия состоялась пресс-конференция, на которой гости Центра ответили на вопросы участников Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Юные журналисты спрашивали о готовности спортивной инфраструктуры Центра, о том, почему важно вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом. Также гости рассказали о том, как формируется судейская комиссия соревнований.

В завершении конференции орлята получили заряд мотивации от Олимпийского чемпиона Ивана Едешко.

-Не сдавайтесь и никогда не говорите «не могу» на пути к своей мечте. Каждая тренировка — это «движение вверх». Желание, правильная расстановка приоритетов, сосредоточенность — это путь к успеху. Только благодаря упорному труду, вы достигнете своей цели, — сказал Иван Едешко.

Во всероссийском этапе Президентских спортивных игр по результатам жеребьёвки, которая состоялась в марте 2019 года, примут участие дети 12-13 лет в составе команд образовательных организаций – победителей региональных этапов.

- Я принимаю участие в Президентских спортивных играх в первый раз, и мне безумно нравится эта соревновательная атмосфера, которая объединила тысячи ребят со всей страны. Я осознала, что наша команда прошла большой путь. Преодолевая этап за этапом, мы все крепко сплотились и стали единым целым, поэтому для меня ПСИШ – это прежде всего моя команда и дух соперничества. Конечно, небольшое волнение всё же есть, но каждый из нас настроен очень решительно и верит в победу, — поделилась впечатлениями Кира Рахимуллина (Татарстан).

Финальный этап соревнований будет проходить в командном и общекомандном зачётах. Победителей определят в четырёх обязательных видах программы — баскетбол 3х3, настольный теннис, шашки, лёгкая атлетика, и в шести дополнительных — лапта, гандбол, тэг-регби 5х5, плавание, городошный спорт и спортивный туризм. Каждая команда-участница состоит из 22 человек: 10 мальчиков и 10 девочек, а также 2-х руководителей, один их которых учитель физической культуры общеобразовательной организации.

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» проводятся с 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и являются одним из приоритетных направлений спортивно-массовой работы общеобразовательных организаций. Они включают четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Ежегодно в соревнованиях школьного этапа принимают участие более 6 млн детей.

Президентские спортивные игры направлены на укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, приобщению подростков к идеалам и ценностям олимпизма, выявление юных спортивных талантов.

Организаторами Президентских спортивных игр являются Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания», ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий», «Российское движение школьников», Всероссийский детский центр «Орлёнок».