Ничего святого: В Тихорецком районе малолетки разгромили храм

СЕГОДНЯ 18:26 2019-09-12T18:26:37+03:00

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Инцидент случился в станице Алексеевской Тихорецкого района. Ночью местный храм святого Иоанна Богословского вломились неизвестные и устроили настоящий погром.

Фотографии беспорядка позднее опубликовали в соцсетях. На фото видны осколки стекла. Как оказалось, это злоумышленники разбили иконостас. Более того, вандалы повредили иконы и церковную утварь.

Фото: vk.com/tikhoretsk

- Прибывшие по указанному адресу правоохранители опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия, обнаружили следы пальцев рук возможных преступников, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как оказалось, храм разгромили два местных школьника. Одному из них - 12 лет, второму - еще меньше - десять.

Сейчас идет проверка. Решается вопрос о наказании для подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU