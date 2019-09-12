Ничего святого: В Тихорецком районе малолетки разгромили храм
Инцидент случился в станице Алексеевской Тихорецкого района. Ночью местный храм святого Иоанна Богословского вломились неизвестные и устроили настоящий погром.
Фотографии беспорядка позднее опубликовали в соцсетях. На фото видны осколки стекла. Как оказалось, это злоумышленники разбили иконостас. Более того, вандалы повредили иконы и церковную утварь.
Фото: vk.com/tikhoretsk
- Прибывшие по указанному адресу правоохранители опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия, обнаружили следы пальцев рук возможных преступников, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как оказалось, храм разгромили два местных школьника. Одному из них - 12 лет, второму - еще меньше - десять.
Сейчас идет проверка. Решается вопрос о наказании для подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU