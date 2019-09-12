Денежные поборы в кубанских школах – вне закона

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-12T18:44:55+03:00

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В министерство образования Краснодарского края с начала нового учебного года стали поступать жалобы от кубанских родителей. Они рассказывали о фактах незаконного сбора средств в школах на приобретение учебников и рабочих тетрадей, оплату услуг охраны и проведение текущего ремонта, а также внешкольных мероприятий.

- Все образовательные учреждения Кубани финансируются из бюджета. На подготовку к учебному году в 2019-м потрачено более 1 млрд рублей. На эти средства, в частности, приобрели около 1,5 млн учебников и пособий. При этом, они закупались на краевые деньги, а за ремонт, охрану и содержание зданий платит уже муниципалитеты. Право на бесплатное школьное образование закреплено в Конституции РФ, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, единственное, за что учебные заведения могут требовать оплату – питание, но даже в этом случае оплата – дело сугубо добровольное, как и сбор денег по просьбе учителей или родительского комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU