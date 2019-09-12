Краснодарские водители оказали помощь прохожему

СЕГОДНЯ 19:06 2019-09-12T19:22:05+03:00

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В Краснодаре на пересечении улиц Красной и длинной прохожему стало плохо. Молодой парень вдруг потерял сознание.

- Человек упал, мимо проезжала черная иномарка. Она выехала на тротуар, где водитель включил «аварийку». Он начал оказывать прохожему первую помощь, поднимал ему ноги, чтобы кровь прилила к голове. Его пассажир побежал в первую городскую больницу, которая находится неподалеку, за медработниками, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» очевидец происшествия Татьяна К.

Медики не заставили себя ждать и прибыли на место вместе с каталкой. С помощью все тех же парней из машины они положили потерявшего сознание на носилки. Однако, тот уже пришел в себя, встал и от госпитализации отказался.

В Краснодаре прохожему, которому стало плохо, помог водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU