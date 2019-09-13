В Анапе обсудили санитарное состояние в селе Сукко

СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-13T07:36:24+03:00

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В Анапе прошло расширенное совещание по вопросу соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в селе Сукко. До начала встречи его участники побывали в поселке, где оценили состояние систем водоснабжения и водоотведения. Здесь совсем недавно отремонтировали два резервуара чистой воды, заменили напорный коллектор.

- Анализ заболеваемости в Сукко свидетельствует о стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации. Этим летом не было зафиксировано ни одного заболевания среди детских групп. Качество морской воды тоже стало намного лучше, все взятые пробы в районе Сукко не выявили отклонений от нормы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапы.

Власти курорта ведут борьбу с нарушителями природоохранного законодательства. Было обнаружено более 30 фактов сбросов стоков на рельеф местности и 40 незаконных подключений к централизованным сетям воотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU