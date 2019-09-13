2019-09-13T08:08:48+03:00
Здоровье

В этом году почти 200 молодых специалистов начали работать в сельских больницах Кубани

В крае действует проект «Земский доктор»
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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В этом году почти 200 молодых специалистов вернулись в свои населенные пункты для работы в больницах своего района. Все они окончили Кубанский медуниверситет. Часть из них при поступлении стала участниками программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения», а часть воспользовалась целевым направлением.

Привлечение медработников для работы в селах и малых городах Краснодарского края уже много лет ведется с помощью трех программ. Это проект «Земский доктор», программа «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» и целевой прием в Кубанском медицинском университете.

- Все это позволило почти тысяче молодых ребят выучиться и стать врачами в амбулаториях, поликлиниках и больницах малых населенных пунктов Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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