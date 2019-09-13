Под Новороссийском потушили лесной пожар

СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-13T08:24:51+03:00

Пламя распространилось на площади около 0,8 гектаров

Изменить размер текста: A A

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском 13 сентября потушили природный пожар.

- 12 сентября в 12:14 здесь загорелась лесная подстилка. Пламя распространилось на площади около 0,8 гектаров. В 15:26 пожар удалось локализовать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ночью лесная подстилка перестала гореть, однако специалисты следили за местностью, чтобы не возникли новые очаги возгорания. Полностью пожар ликвидировали в 06:10.

Напомним, в Краснодаре в поселке Индустриальном утром 12 сентября на территории возле складов произошел крупный пожар. Горели деревянные поддоны на открытой территории. Площадь пожара изначально составила 1000 квадратных метров. Позже он распространился на 1500 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU