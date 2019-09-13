2019-09-13T08:24:51+03:00
Происшествия

Под Новороссийском потушили лесной пожар

Пламя распространилось на площади около 0,8 гектаров
Александра ПОДУШКО
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Под Новороссийском потушили лесной пожарПод Новороссийском потушили лесной пожарФото: Архив "КП"
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В поселке Верхнебаканском под Новороссийском 13 сентября потушили природный пожар.

- 12 сентября в 12:14 здесь загорелась лесная подстилка. Пламя распространилось на площади около 0,8 гектаров. В 15:26 пожар удалось локализовать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ночью лесная подстилка перестала гореть, однако специалисты следили за местностью, чтобы не возникли новые очаги возгорания. Полностью пожар ликвидировали в 06:10.

Напомним, в Краснодаре в поселке Индустриальном утром 12 сентября на территории возле складов произошел крупный пожар. Горели деревянные поддоны на открытой территории. Площадь пожара изначально составила 1000 квадратных метров. Позже он распространился на 1500 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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