На Кубани отсняли кадры для фильма РГО
На Кубани завершились съемки нового научно-популярного фильма РГО «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства».
Съемки стартовали 8 сентября. В новом фильме расскажут о трех достопримечательностях города – Греческом культурном центре, «Старом парке» и шоу-парке «Римская империя». Также работали над кино в Новороссийске, Анапе и на Тамани.
Главным действующим лицом киноленты стал журналист Михаил Зеленский. Он брал интервью у «древних горгиппийцев», пробовал боспорскую рыбу и хлеб и даже покормил козочку.
- Сейчас съемки фильма продолжаются на Крымском полуострове, а завершится работа над картиной в Ростовской области. Планируется, что зрители увидят ленту в начале 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе РГО.
ИСТОЧНИК KP.RU