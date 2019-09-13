2019-09-13T08:37:17+03:00
Звезды

На Кубани отсняли кадры для фильма РГО

Работа над кинолентой продолжается на Крымском полуострове
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба РГОФото: пресс-служба РГО
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На Кубани завершились съемки нового научно-популярного фильма РГО «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства».

Съемки стартовали 8 сентября. В новом фильме расскажут о трех достопримечательностях города – Греческом культурном центре, «Старом парке» и шоу-парке «Римская империя». Также работали над кино в Новороссийске, Анапе и на Тамани.

Главным действующим лицом киноленты стал журналист Михаил Зеленский. Он брал интервью у «древних горгиппийцев», пробовал боспорскую рыбу и хлеб и даже покормил козочку.

- Сейчас съемки фильма продолжаются на Крымском полуострове, а завершится работа над картиной в Ростовской области. Планируется, что зрители увидят ленту в начале 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе РГО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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