В Сочи в аварии погиб водитель «семерки»
В Сочи на 9 километре трассы Адлер - Красная Поляна около 21:10 произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2107» пошел на обгон и выехал на встречную полосу. В результате он врезался в минивэн «Тойота».
Видео происшествия выложили очевидцы. В результате столкновения, водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2107» погиб на месте, так же травмы получила пассажирка минивэна «Тойота». Об этом сообщают ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Напомним, 12 сентября в Курганинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На автодороге Армавир - Курганинск в районе поворота на хутор Свобода на лоб в лоб столкнулись две легковушки. Один из водителей выехал на полосу встречного движения. По предварительным данным, в аварии погибли два человека, еще четыре человека пострадали.
ДТП с одним погибшим в Сочи.Видео: instagram.com/chp_sochi
ИСТОЧНИК KP.RU