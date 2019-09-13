В Сочи в аварии погиб водитель «семерки»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-13T09:03:16+03:00

Еще один человек пострадал [видео]

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В Сочи на 9 километре трассы Адлер - Красная Поляна около 21:10 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2107» пошел на обгон и выехал на встречную полосу. В результате он врезался в минивэн «Тойота».

Видео происшествия выложили очевидцы. В результате столкновения, водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2107» погиб на месте, так же травмы получила пассажирка минивэна «Тойота». Об этом сообщают ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Напомним, 12 сентября в Курганинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На автодороге Армавир - Курганинск в районе поворота на хутор Свобода на лоб в лоб столкнулись две легковушки. Один из водителей выехал на полосу встречного движения. По предварительным данным, в аварии погибли два человека, еще четыре человека пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/731823" frameborder="0"></iframe> ДТП с одним погибшим в Сочи.Видео: instagram.com/chp_sochi

ИСТОЧНИК KP.RU