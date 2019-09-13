2019-09-13T10:38:58+03:00
Происшествия

На Кубани парня задержали за кражу сельскохозяйственной техники

Общая сумма ущерба составила более 350 000 рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани парня задержали за кражу сельскохозяйственной техникиНа Кубани парня задержали за кражу сельскохозяйственной техникиФото: Архив "КП"
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В полицию Щербиновского района обратился директор сельскохозяйственного предприятия с заявлением о краже. С территории организации украли карданные валы и насосы для полива. Общая сумма ущерба составила более 350 000 рублей.

Вскоре полицейские задержали бывшего работника сельхозпредприятия 25-летнего ранее судимого местного жителя.

Молодой человек пояснил, что знал, где находится сельхозтехника, и, воспользовавшись тем, что в ночное время она будет без охраны, перенес ее в лесополосу. Потом он забрал ее домой. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено законному владельцу.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ему грозит до 6 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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