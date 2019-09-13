В Краснодаре женщина зарезала ножом 71-летнего мужа
Следственным отделом по Центральному округу Краснодара СКР по краю 67-летняя женщина подозревается в убийстве 71-летнего мужа (ч.1 ст.105 УК РФ).
Супруги проживали в одном из домов на улице Ставропольской в Краснодаре. Вечером 9 сентября мужчина и женщина выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Они поссорили из-за того, что мужчина не уделял ее дочери от предыдущего брака внимание.
- Женщина нанесла мужу не менее 2 ударов ножом в область груди и живота. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемая сообщила об этом своей дочери, которая вызвала полицейских и скорую, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU