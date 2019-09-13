В Краснодаре женщина зарезала ножом 71-летнего мужа

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-13T11:01:34+03:00

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Следственным отделом по Центральному округу Краснодара СКР по краю 67-летняя женщина подозревается в убийстве 71-летнего мужа (ч.1 ст.105 УК РФ).

Супруги проживали в одном из домов на улице Ставропольской в Краснодаре. Вечером 9 сентября мужчина и женщина выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Они поссорили из-за того, что мужчина не уделял ее дочери от предыдущего брака внимание.

- Женщина нанесла мужу не менее 2 ударов ножом в область груди и живота. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемая сообщила об этом своей дочери, которая вызвала полицейских и скорую, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU