2019-09-13T11:25:54+03:00
Происшествия

На Кубани задержали подозреваемого в угоне

Он объяснил, что просто захотел покататься на чужой машине
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В ОВД по Красноармейскому району обратилась местная жительница, которая сообщила об угоне ее автомобиля. Полицейским женщина рассказала, что машиной пользовался ее отец. Он приехал на работу, а ключи оставил в замке зажигания. Через некоторое время транспортное средство исчезло.

- Для розыска автомобиля составили ориентировку, которую разослали всем дежурным нарядам. Через несколько часов машину нашли в Славянском районе. Рядом находился подозреваемый в угоне. 31-летнего мужчину задержали, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В участке задержанный рассказал, что заметил открытый автомобиль с ключом в замке зажигания и решил покататься. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Автомобиль уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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