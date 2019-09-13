В Калининском районе берег реки очистили от незаконных строений

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-13T11:33:14+03:00

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В Калининском районе Краснодарского края от самостроев очистили прибрежную зону реки Протоки. Администрация в судебном порядке признала недействительным заключенный ранее договор аренды с должником.

Неплательщик должен был самостоятельно снести дом, гараж, бани и уличный туалет, а также берегоукрепительный объект со ступенями. Судебные приставы неоднократно привлекали владельца самостроев к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), однако строения оставались на месте.

- Поэтому для демонтажа привлекли сторонние специализированные организации. Работы шли под контролем судебных приставов. Сейчас убирают строительный мусор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU