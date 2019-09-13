Новый мэр Сочи остался без заместителей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-13T12:00:04+03:00

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Алексей Копайгородский, который стал новым мэром Сочи, отправил в отставку всех заместителей. Они работали здесь еще при прежнем градоначальнике Анатолии Пахомове. Стало известно, что уже на следующий день после избрания Копайгородский предложил вице-мэрам написать заявление об увольнении по собственному желанию. Тех, кто это не сделал, накануне отправили в отставку.

- Политологи отмечают, что в скором времени могут произойти кадровые перестановки во внутригородских районах курорта: Лазаревском, Адлерском, Хостинском и Центральном, пишет сайт sochistream.ru

Есть информация, что на сегодняшний день в администрации Сочи в качестве «консультантов» могут трудиться порядка 30 человек, которые и войдут в состав команды нового мэра. Эксперты предрекают, что о новых назначениях в мэрии курорта объявят в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU