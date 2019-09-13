2019-09-13T12:33:53+03:00
Происшествия

В Новороссийске при буксировке погибли 3 члена экипажа плавкрана

За нарушение правил безопасности осудил двух капитанов судна
Александра ПОДУШКО
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Фото: Южная транспортная прокуратураФото: Южная транспортная прокуратура
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Капитан судна-буксировщика во время шторма в Черном море недалеко от детского лагеря «Артек» в Гурзуфе производил буксировку снятого с мели плавкрана, который имел пробоины. Такое поручение дал начальник ФБУ «Морспасслужбы Росморречфлота». Буксировка производилась с членами экипажа на борту. Капитан плавкрана не принял мер к эвакуации.

А главный судна-буксира дал на это согласие. В результате плавкран опрокинулся и три члена экипажа погибли.

Приморским районным судом Новороссийска вынесен двум капитанам морских судов и начальнику ФБУ «Морспасслужбы Росморречфлота» вынесли приговор. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта).

Капитанов осудили на 2 года , а начальника ФБУ «Морспасслужбы Росморречфлота» на 3 года. Наказание было условным. Поэтому прокурор подал апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого Краснодарский краевой постановил отбывать его реально.

- В отношении начальника ФБУ «Морспасслужбы Росморречфлота» приговор оставлен без изменения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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