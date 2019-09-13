2019-09-13T13:12:22+03:00
Происшествия

В горах Сочи мужчине стало плохо

У него упал сахар в крови
Александра ПОДУШКО
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В горах Сочи у мужчины упал сахар в кровиВ горах Сочи у мужчины упал сахар в кровиФото: Архив "КП"
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12 сентября в 18:15 в Южный спасотряд МЧС обратился мужчина. Он сообщил, что его другу стало плохо в походе в районе Ачипсинских водопадов в Сочи.

У потерпевшего упал сахар в крови, дальше передвигаться самостоятельно он не мог. Спасатели Краснополянского и Хостинского подразделения ЮРПСО выдвинулись в сторону горы Ачишхо. Тут они обнаружили группу туристов.

- На месте пострадавшему была оказана доврачебная помощь, после чего сотрудники МЧС вывезли его из горно-лесной местности в поселок Красная Поляна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Краснодаре на пересечении улиц Красной и Длинной прохожему стало плохо. Молодой парень вдруг потерял сознание. Водители оказали помощь прохожему. Медики не заставили себя ждать и прибыли на место вместе с каталкой. С помощью все тех же парней из машины они положили потерявшего сознание на носилки. Однако, тот уже пришел в себя, встал и от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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