В Новороссийске старшего судебного пристава оштрафовали

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-13T12:51:06+03:00

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Прокуратура Новороссийска проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности отдела судебных приставов.

Были выявлены многочисленные нарушения требований ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации). Старший судебный пристав нарушал сроки рассмотрения обращений граждан, не отправлял на них ответы.

В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, установленного законодательством Российской Федерации). Должностное лицо привлекли к ответственности в виде административного штрафа.

- Также с целью устранения выявленных нарушений и не допущения подобного впредь в службу судебных приставов внесено представление, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU