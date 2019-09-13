2019-09-13T12:51:06+03:00
Происшествия

В Новороссийске старшего судебного пристава оштрафовали

Он игнорировал обращения граждан
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске старшего судебного пристава оштрафовалиВ Новороссийске старшего судебного пристава оштрафовалиФото: Архив "КП"
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Прокуратура Новороссийска проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности отдела судебных приставов.

Были выявлены многочисленные нарушения требований ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации). Старший судебный пристав нарушал сроки рассмотрения обращений граждан, не отправлял на них ответы.

В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, установленного законодательством Российской Федерации). Должностное лицо привлекли к ответственности в виде административного штрафа.

- Также с целью устранения выявленных нарушений и не допущения подобного впредь в службу судебных приставов внесено представление, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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