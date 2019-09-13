Матвиенко и Шойгу посетили кубанский курень в парке «Зарядье»
На мероприятии представлены несколько курортных территорий и направлений отдыха Краснодарского края. На открытии фестиваля побывали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент РГО, министр обороны России Сергей Шойгу.
- Они посетили кубанский курень. Гости оценили радушие и гостеприимство края, попробовали таманские арбузы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Мероприятие направлено на то, чтобы показать разнообразие регионов России, уникальные места страны. Ожидается, что фестиваль каждый день будут посещать около 70 тысяч человек.
Свои экспозиции в Москве представили Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Темрюкский район. Гости увидят как выглядел курень и подворье кубанского казака. Познакомятся с декоративно-прикладным искусством.
Особое место на экспозиции занимает инсталляция, посвященная проекту «Золотое кольцо Боспорского царства».
ИСТОЧНИК KP.RU