2019-09-13T13:05:09+03:00
Звезды

Матвиенко и Шойгу посетили кубанский курень в парке «Зарядье»

Фестиваль РГО открылся 13 августа в Москве
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

На мероприятии представлены несколько курортных территорий и направлений отдыха Краснодарского края. На открытии фестиваля побывали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент РГО, министр обороны России Сергей Шойгу.

- Они посетили кубанский курень. Гости оценили радушие и гостеприимство края, попробовали таманские арбузы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мероприятие направлено на то, чтобы показать разнообразие регионов России, уникальные места страны. Ожидается, что фестиваль каждый день будут посещать около 70 тысяч человек.

Свои экспозиции в Москве представили Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Темрюкский район. Гости увидят как выглядел курень и подворье кубанского казака. Познакомятся с декоративно-прикладным искусством.

Особое место на экспозиции занимает инсталляция, посвященная проекту «Золотое кольцо Боспорского царства».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи спасатели помогли пострадавшим в ДТП
Администрация Краснодара приглашает горожан сыграть в футбол
В Новороссийске старшего судебного пристава оштрафовали
В горах Сочи мужчине стало плохо
В Новороссийске при буксировке погибли 3 члена экипажа плавкрана
Росавтодор оценил качество дорожных работ по нацпроекту в Сочи
Новый мэр Сочи остался без заместителей
Стали известны подробности о ДТП на Кубани с двумя погибшими
В Сочи пройдет командный Кубок России по настольному теннису
В Калининском районе берег реки очистили от незаконных строений
На Кубани задержали подозреваемого в угоне
В Сочи прошла акция «Стоп - мошенник!»
В Новопокровском районе пройдет «День здоровья»
В Краснодаре женщина зарезала ножом 71-летнего мужа
Школы Кубани присоединятся к «Неделе безопасности»
На Кубани парня задержали за кражу сельскохозяйственной техники
В Краснодаре на Корякина горел долгострой
В Краснодаре обновили одну из старейших спортплощадок города
В Сочи в аварии погиб водитель «семерки»
На Кубани отсняли кадры для фильма РГО