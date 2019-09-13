Матвиенко и Шойгу посетили кубанский курень в парке «Зарядье»

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-13T13:05:09+03:00

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На мероприятии представлены несколько курортных территорий и направлений отдыха Краснодарского края. На открытии фестиваля побывали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент РГО, министр обороны России Сергей Шойгу.

- Они посетили кубанский курень. Гости оценили радушие и гостеприимство края, попробовали таманские арбузы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мероприятие направлено на то, чтобы показать разнообразие регионов России, уникальные места страны. Ожидается, что фестиваль каждый день будут посещать около 70 тысяч человек.

Свои экспозиции в Москве представили Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Темрюкский район. Гости увидят как выглядел курень и подворье кубанского казака. Познакомятся с декоративно-прикладным искусством.

Особое место на экспозиции занимает инсталляция, посвященная проекту «Золотое кольцо Боспорского царства».

ИСТОЧНИК KP.RU