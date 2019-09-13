2019-09-13T13:07:01+03:00
Спорт

Администрация Краснодара приглашает горожан сыграть в футбол

Осенью в краевой столице пройдет серия открытых товарищеских матчей
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре проведут серию товарищеских футбольных матчей. Постоянным участником станет команда мэрии, а противостоять ей будут сборные внутригородских округов краевой столицы. Первый матч проведут между чиновниками и командой ветеранов спорта «Динамо».

- Игры будут проходить в сентябре-октябре, так как именно в это время температура воздуха становится наиболее комфортной. Как показал опыт прошлого года, такой вид общения с чиновниками очень понравился горожанам, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Чтобы сыграть в футбол с чиновниками мэрии горожанам необходимо собрать команду и направить приглашение на матч в городскую администрацию.

Стоит напомнить, что в 2018 году такие игры проходили несколько раз. С командой управленцев играл учхоз «Кубань», жители Пашковского и Комсомольского микрорайонов, сборная студентов из Афганистана, преподаватели КубГАУ, учителя школы х. им. Ленина.

Не забывали после матча поговорить о благоустройстве города, строительстве социальных объектов и других вопросах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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