В Сочи в русле реки нашли мертвого туриста

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-13T13:41:34+03:00

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12 сентября в 22:50 к спасателям обратился мужчина. Она рассказал, что с экскурсии в район каньона Псахо в Сочи не вернулся один из туристов. Где он не известно.

- Спасатели ЮРПСО выдвинулись в указанное место и, обследовав участок русла реки Псахо, обнаружили тело 27-летнего туриста из Владимира на глубине 1,5 метра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

- Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей курорта соблюдать правила безопасности на воде. Купаться только в специально оборудованных местах и пляжах в светлое время суток, не заходить в горные реки во время дождя, а так же в состоянии алкогольного опьянения, - добавляют в ведомстве.

Информация о причинах и обстоятельствах случившегося выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU