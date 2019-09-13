Краснодар готовится к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-13T13:55:55+03:00

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Текущую ситуацию в Краснодаре обсудили на совещании, которое провел глава города Евгений Первышов.

Сейчас из 236 котельных к работе подготовили 218 - около 92 процентов. Ресурсоснабжающие организации выполнили большой объем работ, в том числе по замене тепловых сетей. Это должно повысить качество и надежность теплоснабжения для жителей города. Также активно идут работы на водопроводных и канализационных сетях.

Как рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, готовность городских объектов к зиме - от 76 до 95 процентов. Организации проверяют жильные фонды, котельные, тепловые сети, канализации.

- В этом году в городе заменили участок основной городской тепломагистрали «Краснодарская ТЭЦ - Центр города - КРЭС-1». Работы проходили по улице Бургасской и КИМ. Здесь уложили новые трубы, с увеличением диаметра тепломагистрали до 900 миллиметров. Это позволит улучшить теплоснабжение десятков тысяч горожан в центральной части города, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU