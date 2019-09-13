2019-09-13T15:52:31+03:00
Общество

В Сочи заслуженный учитель прописала в своих квартирах 50 иностранцев

По данному факту идет проверка
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Женщина точно знала, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут.Женщина точно знала, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут.
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Сочинский педагог попалась на нарушении миграционного законодательства. Причем выяснилось это случайно. Во время проверки жилого сектора полицейские обнаружили, что в одном из домов уж слишком много приходится людей на один квадратный метр.

- Выяснилось, что в восьми комнатах, которые находятся в собственности жительницы Сочи, зарегистрированы 50 иностранных граждан, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Нарушения всплыли во время проверки жилого сектора.

Нарушения всплыли во время проверки жилого сектора.

Зарегистрированные гости из стран ближнего зарубежья не собирались проживать в этом жилище, и числились там исключительно из-за прописки.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 40-летняя женщина работает в одном из сочинских колледжей - она преподаватель экономических дисциплин. В 2017 году педагога наградили благодарственным письмом, которое она получила из рук мэра за свои успехи.

Сейчас правоохранители проводят проверку. В действиях учителя усматривают признаки состава преступления по статье 322.3. УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России». За подобное правонарушение женщине может грозить либо крупный штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет. Самой строгой мерой является лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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