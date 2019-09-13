2019-09-13T15:54:19+03:00
Общество

«Русские витязи» встретились с молодежью Новороссийска в стенах Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Прославленные летчики ответили на вопросы курсантов, школьников и студентов
Владислав КЛИМОВ
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"Русские витязи" встретились с курсанатами в Новороссийске"Русские витязи" встретились с курсанатами в Новороссийске
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Легендарные крылья России «Русские витязи» прибыли в Новороссийск для участия в праздновании Дня города. Но выступлением летчики не ограничились и посетили Университет, где встретились не только с его курсантами, но и со школьниками, студентами из разных учебных заведений города.

- Гостей познакомили с историей университета, рассказали подробнее о легендарной Малой земле, на которой расположен вуз. Пожалуй, наибольший интерес у летчиков вызвал морской тренажерный центр, ведь им, как и морякам, постоянно необходимо повышать квалификацию, а значит, о важной роли развитой, современной тренажерной базы они знают не понаслышке, - рассказали в университете.

Ребята расспрашивали летчиков о выборе профессии, подготовке и отработке фигур высшего пилотажа, общении с иностранными коллегами. Командир «Русских витязей» военный летчик-снайпер Андрей Алексеев порекомендовал ребятам выбрать дело по душе, тогда любые высоты в профессии будут по плечу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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