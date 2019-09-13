В Краснодаре идет борьба с «визуальным мусором»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-13T15:36:30+03:00

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В Краснодаре к единому стилю приводят рекламные конструкции на фасадах. С начала года свой подлинный облик показали более 600 зданий, расположенных в краевом центре.

- В результате исчезает непрезентабельная и несанкционированная реклама. А город становится чище в визуальном смысле. В администрации разработали требования к размещению вывесок на фасадах. В них подробно прописано, какие вывески и где можно вешать, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С начала года городским предпринимателям выдали более 1600 предписаний об устранении нарушений в размещении наружной рекламы. Свыше 600 уже выполнены.

Стоит отметить, что за нарушение городских правил «О рекламе», предусмотрена административная ответственность. Причем сумма налагаемого штрафа может колебаться от 1 тысячи до 1 миллиона рублей, в зависимости от статуса.

ИСТОЧНИК KP.RU