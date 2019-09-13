2019-09-13T16:05:55+03:00
Происшествия

Кубанский суд оштрафовал коллекторское агентство

Его сотрудники неправомерно надоедали местной жительнице
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Арбитражный суд Краснодарского края принял решение оштрафовать коллекторское агентство. Его сотрудники слишком часто звонили жительнице Новороссийска. Причем женщина не имела никаких просроченных задолженностей, а ее номер попал к коллекторам по ошибке.

- Один из банков передал право требования долга агентству. При этом, номер телефона, указанный кредитной организацией, принадлежал другому лицу, - говорится в материалах дела.

Ничего не подозревающая жительница Новороссийска стала получать звонки и sms с требованием погашения долга. Это продолжалось несколько недель, причем звонки поступали в неположенное законом время. Не выдержав давления, женщина написала жалобу в Федеральную службу судебных приставов. Ее сотрудники составили протокол в связи с незаконными действиями НСВ.

В итоге суд признал агентство виновным в нарушении действующего законодательства и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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