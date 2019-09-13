В Лабинске украл из квартиры нумизматки драгоценности и большую коллекцию монет

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-13T16:28:13+03:00

В коллекции было много олимпийских монет и купюр

Ущерб пострадавшая оценила в 350 тысяч рублей

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На описание ценностей, пропавших из квартиры 43-летней жительницы Лабинска, у полицейских ушло несколько часов. Кража произошла в первой половине дня, когда никого не было дома. Вор провернул личинку квартиры на третьем этаже девятиэтажки и сразу полез в металлический шкаф, где лежали ценности.

Добычей злоумышленника стали золотые часы, кольцо, два перстня, цепочка с крестиком, серьги, серебряные изделия и нумизматическая коллекция.

Это юбилейные монеты и серебряные монеты, посвященные олимпийским играм, а также 100 сторублевых банкнот «Сочи-2014», 80 сторублевых купюр «Крым» и 50 купюр аналогичного номинала «Чемпионат мира по футболу 2018».

Ущерб пострадавшая оценила как минимум в 350 тысяч рублей.

- С места изъяты улики, которые помогут найти злоумышленника. Работают следователи, идет расследование уголовного дела о краже, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU