Родители раскритиковали краснодарскую школу №65

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-13T18:15:32+03:00

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В одном из краснодарских пабликов в соцсетях появилось видео, которое вызвало возмущение родителей учеников 65-й школы краевой столицы. На кадрах видно, как дети столпились перед дверью столовой и пытаются в давке протиснуться в узкий дверной проем. Причем одна из створок двери закрыта.

- Вот так организовано питание детей в школе № 65. Духота, давка, дикие очереди в столовой, травмы, как следствие. Про соблюдение САНПИН говорить не стоит, - цитирует одну из мам РИА «Регион online».

Действительно, на видео можно разглядеть толпу учеников. Крики, шум, гам. Не говоря о том, что время перемены ограничено, а такими темпами последний ученик войдет в столовую незадолго до звонка на урок. Так что те, кто стоит в задних рядах, вполне рискуют остаться без обеда.

Очередь в столовую школы №65 Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU