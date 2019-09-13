Краснодарская прокуратура добилась регистрации в России жизненно важного препарата

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-13T17:12:20+03:00

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К прокурору Краснодарского края на личном приеме обратилась жительница краевой столицы, которая рассказала, что ее двоих детей-инвалидов не обеспечивают жизненно необходимыми препаратами. В итоге, несовершеннолетние в возрасте 6 и 8 лет не получают должного лечения, что может привести к тяжелым и даже фатальным последствиям.

- В ходе проверки выяснилось, что детям необходим препарат «Вимизим», который на территории Российской Федерации не зарегистрирован. Из-за этого его закупки не производились, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор края обратился в Первомайский районный суд с иском к региональному минздраву, в котором потребовал обеспечить детей необходимыми лекарствами. Суд удовлетворил их в полном объеме.

Также, благодаря данному решению, приняты мере, которые позволил зарегистрировать препарат «Вимизим» в нашей стране. Теперь все нуждающиеся смогут получать его без проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU