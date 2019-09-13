У победителей конкурса «Сделано на Кубани» будет шанс показать себя в России и за рубежом

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-13T18:17:57+03:00

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Победители конкурса «Сделано на Кубани» смогут в составе объединенного стенда Краснодарского края принять участие в 22-й межрегиональной выставке «Ростов Гостеприимный 2019», международной выставке «Петерфуд / Peterfood 2019», оптово-розничной выставке-ярмарке «Кубань-2019». Заявки на участие будут принимать до 20 сентября.

- Победители конкурса получают ряд преимуществ. Только с начала года в краевые фонды поддержки обратились 35 предприятий малого и среднего бизнеса, а также пять крупных предприятий. Они получили порядка 150 мер поддержки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, «Фонд микрофинансирования» займы по сниженной ставке. В «Центр поддержки экспорта» обратились 16 предприятий. Им помогли найти партнеров в других странах. Также оказывается помощь в участии кубанских компаний в выставках и ярмарках.

ИСТОЧНИК KP.RU