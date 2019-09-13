2019-09-13T19:54:38+03:00
Спорт

На Кубани открыли еще один малобюджетный спортивный комплекс шаговой доступности

Он стал тринадцатым в регионе
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Странное совпадение, но сегодня – в пятницу, 13, в Армавире открыли тринадцатый по счету малобюджетный спортивный комплекс шаговой доступности. Его площадь более 1 тысячи кв.м. Здесь есть гимнастический зал, душевые, раздевалки, комнаты для тренеров и инвентаря. На возведение и оборудование объекта потратили 45 млн рублей.

- Каждый год в регионе планируют строить не менее 15 таких комплексов в малых населенных пунктах. Только в текущем году к сдаче готовят 20 объектов,- рассказали «КП»-Кубань» в персс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках нацпроекта «Демография» на Кубани реализуется региональная программа «Спорт – норма жизни». Только в 2019 году в его рамках потратят почти 560 млн рублей. Благодаря краевому проекту, к 2024 году на Кубани постоянно заниматься спортом должны до 55% населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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