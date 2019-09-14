Отравившихся таблетками школьниц на Кубани выписали из больницы

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-14T17:46:14+03:00

В школе со всеми учащимися провели беседу.

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Пятерых учениц школы в станице Староминской Краснодарского края выписали из больницы. Напомним, в медучреждение девушек, которые обучаются в 9 классе, госпитализировали 6 сентября после того, как им стало плохо.

- О поступивших в приемное отделение пациентках с токсическим отравлением сообщила медсестра, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в Староминской ЦРБ. - Как оказалось, одна из девочек принесла в школу сильный спазмолитик, который угнетает нервную систему. Этот препарат хранился дома у отца школьницы. В женском туалете она предложила выпить лекарство своим одноклассницам.

Но, по всей видимости, с дозировкой школьницы переборщили. Практически сразу после приема таблеток им стало плохо. Учащимся вызвали скорую.

Четверо девочек находились в реанимации, еще одна была в детском отделении для динамического наблюдения.

- На данный момент все девочки выписаны из больницы, более того, они уже посещают школу, - говорят в администрации района.

Полиция проводит проверку, также в обстоятельствах случившегося разбирается местное управление образования.

Известно, что никто из школьниц ранее на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоял, но теперь, по всей видимости, будут взяты «на карандаш».

ИСТОЧНИК KP.RU