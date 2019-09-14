2019-09-14T13:43:41+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе мужчина изнасиловал своего отца

Перед этим он дважды ударил его ножом
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Все произошло в доме, где жил пожилой мужчина.Все произошло в доме, где жил пожилой мужчина.
Изменить размер текста:

Шокирующее преступление расследуют в Темрюкском районе. Там в порыве гнева мужчина надругался над собственным отцом.

Все произошло в одном из частных домов в станице Голубицкой. В гости к пожилому отцу пришел сын. Во время разговора за столом мужчины повздорили. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Парень сначала толкнул отца, а после схватил кухонный нож, лежавший на столе, и ударил им дважды в живот. Затем выволок его во двор, схватил какую-то палку и жестоко изнасиловал.

Несмотря на тяжелейшие травмы, мужчина остался жив.

- Через два после случившегося сын пришел в отделение полиции и написал явку с повинной, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас правоохранители восстанавливают полную картину событий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что незадолго до случившегося парень уже имел проблемы с закономи. За пьяный дебош на улице на него составили административный протокол по статье 20.1. КоАП «Мелкое хулиганство» и выписали штраф.

Пострадавший мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе спасли женщину, унесенную в открытое море на надувном фламинго
«Меня родители обижают»: На Кубани мальчик зашел в дом к незнакомой женщине и попросил о помощи
ДТП под Ярославлем, в котором погибли семь человек, спровоцировал уроженец Кубани
На трассе в Сочи образовалась многокилометровая пробка
Краснодарский депутат отсудил у активиста 1 рубль за клевету
Сочинские спасатели эвакуировали жильцов во время пожара в доме
На Кубани автоледи устроила ДТП с участием трех машин
В Ростове задержали педофила, который 9 лет назад совратил девочку в Новороссийске
Погода 14-15 сентября в Краснодарском крае: в выходные ветер стихнет
Дрифт по-сочински: Водитель на иномарке перекрыл трассу
Температура воды в Черном море 14 сентября 2019: прохладнее всего купаться в Анапе
Смертельный полет: в Кабардино-Балкарии при столкновении двух парапланов погиб краснодарец
На Кубани открыли еще один малобюджетный спортивный комплекс шаговой доступности
На Кубани пастуха насмерть затоптал бык