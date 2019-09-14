В Темрюкском районе мужчина изнасиловал своего отца

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-14T13:43:41+03:00

Перед этим он дважды ударил его ножом

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Шокирующее преступление расследуют в Темрюкском районе. Там в порыве гнева мужчина надругался над собственным отцом.

Все произошло в одном из частных домов в станице Голубицкой. В гости к пожилому отцу пришел сын. Во время разговора за столом мужчины повздорили. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Парень сначала толкнул отца, а после схватил кухонный нож, лежавший на столе, и ударил им дважды в живот. Затем выволок его во двор, схватил какую-то палку и жестоко изнасиловал.

Несмотря на тяжелейшие травмы, мужчина остался жив.

- Через два после случившегося сын пришел в отделение полиции и написал явку с повинной, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас правоохранители восстанавливают полную картину событий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что незадолго до случившегося парень уже имел проблемы с закономи. За пьяный дебош на улице на него составили административный протокол по статье 20.1. КоАП «Мелкое хулиганство» и выписали штраф.

Пострадавший мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU