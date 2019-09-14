Температура воды в Черном море 14 сентября 2019: прохладнее всего купаться в Анапе

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-14T09:05:26+03:00

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Все больше отпускников летят на моря в бархатный сезон. Причина прозаична: так дешевле и комфортнее. Пляжи-то с наступлением осени опустели, а море все такое же теплое. «КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода на курортах Краснодарского края.

В субботу, 14 сентября, температура воды в Черном море разная. Теплее всего в Туапсе - здесь термометры показывают 25,7 градуса. На 0,3 градуса меньше в Джубге.

В Сочи и Адлере вода прогрелась до 25,3 градуса, а в Геленджике лишь до 24,9 градуса.

В Новороссийске температура воды опустилась до 23,9 градуса. Холоднее всего купаться в Анапе - 23,7 градуса.

А вот в Азовском море вода с каждым днем все прохладнее. Термометры в Темрюке показывают 20,5 градуса. Очень бодрящая вода сейчас в Приморско-Ахтарске - 19,3 градуса, в в Ейске – на 0,1 градуса больше.

ИСТОЧНИК KP.RU