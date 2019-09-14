2019-09-14T09:05:26+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 14 сентября 2019: прохладнее всего купаться в Анапе

Самого высокого значения температура воды достигла в Туапсе
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Все больше отпускников летят на моря в бархатный сезон. Причина прозаична: так дешевле и комфортнее. Пляжи-то с наступлением осени опустели, а море все такое же теплое. «КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода на курортах Краснодарского края.

В субботу, 14 сентября, температура воды в Черном море разная. Теплее всего в Туапсе - здесь термометры показывают 25,7 градуса. На 0,3 градуса меньше в Джубге.

В Сочи и Адлере вода прогрелась до 25,3 градуса, а в Геленджике лишь до 24,9 градуса.

В Новороссийске температура воды опустилась до 23,9 градуса. Холоднее всего купаться в Анапе - 23,7 градуса.

А вот в Азовском море вода с каждым днем все прохладнее. Термометры в Темрюке показывают 20,5 градуса. Очень бодрящая вода сейчас в Приморско-Ахтарске - 19,3 градуса, в в Ейске – на 0,1 градуса больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове задержали педофила, который 9 лет назад совратил девочку в Новороссийске
Погода 14-15 сентября в Краснодарском крае: в выходные ветер стихнет
Дрифт по-сочински: Водитель на иномарке перекрыл трассу
Смертельный полет: в Кабардино-Балкарии при столкновении двух парапланов погиб краснодарец
На Кубани открыли еще один малобюджетный спортивный комплекс шаговой доступности
На Кубани пастуха насмерть затоптал бык
У побережья Анапы посчитают дельфинов
У победителей конкурса «Сделано на Кубани» будет шанс показать себя в России и за рубежом
На расчистку русел кубанских рек потратят 100 млн рублей
Краснодарская прокуратура добилась регистрации в России жизненно важного препарата
На Старокубанском кольце в Краснодаре погаснут светофоры
Родители раскритиковали краснодарскую школу №65
В Лабинске украл из квартиры нумизматки драгоценности и большую коллекцию монет
Кубанский суд оштрафовал коллекторское агентство
«Русские витязи» встретились с молодежью Новороссийска в стенах Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
В Краснодаре идет борьба с «визуальным мусором»
В Сочи заслуженный учитель прописала в своих квартирах 50 иностранцев
В Сочи юноша пытался покончить с собой, не желая ехать в институт
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
На Кубани выросло число преступлений
Более 100 тысяч тон яблок собрали кубанские садоводы
Краснодар готовится к отопительному сезону
В Сочи в русле реки нашли мертвого туриста
«Зимняя вишня» ничему не научила: Почти все торговые центры Кубани не отвечают требованиям пожарной безопасности
В Краснодаре на вокзале у жительницы Сочи украли телефон
В Сочи спасатели помогли пострадавшим в ДТП