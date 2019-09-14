2019-09-14T08:33:56+03:00
Происшествия

Смертельный полет: в Кабардино-Балкарии при столкновении двух парапланов погиб краснодарец

Он умер при транспортировке в больницу
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Влад КОМЯКОВФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии. Здесь во время полета столкнулись два параплана, на одном из которых летели двое туристов.

По информации спасателей, один из пострадавших - 45-летний краснодарец - скончался в машине скорой помощи. Еще один мужчина был с травмами доставлен в больницу города Чегем. Третья пострадавшая москвичка от госпитализации отказалась.

- Тело погибшего передано сотрудникам следственно-оперативной группе правоохранительных органов для выяснения причин и обстоятельств смерти, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Сейчас решается вопрос от транспортировке его тела на родину.

СПРАВКА «КП»

Парадром «Чегем» находится на высоте полторы тысячи метров в ущелье недалеко от села Эльтюбю, в 65 километрах от Нальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове задержали педофила, который 9 лет назад совратил девочку в Новороссийске
Погода 14-15 сентября в Краснодарском крае: в выходные ветер стихнет
Дрифт по-сочински: Водитель на иномарке перекрыл трассу
Температура воды в Черном море 14 сентября 2019: прохладнее всего купаться в Анапе
На Кубани открыли еще один малобюджетный спортивный комплекс шаговой доступности
На Кубани пастуха насмерть затоптал бык
У побережья Анапы посчитают дельфинов
У победителей конкурса «Сделано на Кубани» будет шанс показать себя в России и за рубежом
На расчистку русел кубанских рек потратят 100 млн рублей
Краснодарская прокуратура добилась регистрации в России жизненно важного препарата
На Старокубанском кольце в Краснодаре погаснут светофоры
Родители раскритиковали краснодарскую школу №65
В Лабинске украл из квартиры нумизматки драгоценности и большую коллекцию монет
Кубанский суд оштрафовал коллекторское агентство
«Русские витязи» встретились с молодежью Новороссийска в стенах Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
В Краснодаре идет борьба с «визуальным мусором»
В Сочи заслуженный учитель прописала в своих квартирах 50 иностранцев
В Сочи юноша пытался покончить с собой, не желая ехать в институт
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
На Кубани выросло число преступлений
Более 100 тысяч тон яблок собрали кубанские садоводы
Краснодар готовится к отопительному сезону
В Сочи в русле реки нашли мертвого туриста
«Зимняя вишня» ничему не научила: Почти все торговые центры Кубани не отвечают требованиям пожарной безопасности
В Краснодаре на вокзале у жительницы Сочи украли телефон
В Сочи спасатели помогли пострадавшим в ДТП