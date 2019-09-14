Смертельный полет: в Кабардино-Балкарии при столкновении двух парапланов погиб краснодарец

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-14T08:33:56+03:00

Он умер при транспортировке в больницу

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Несчастный случай произошел в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии. Здесь во время полета столкнулись два параплана, на одном из которых летели двое туристов.

По информации спасателей, один из пострадавших - 45-летний краснодарец - скончался в машине скорой помощи. Еще один мужчина был с травмами доставлен в больницу города Чегем. Третья пострадавшая москвичка от госпитализации отказалась.

- Тело погибшего передано сотрудникам следственно-оперативной группе правоохранительных органов для выяснения причин и обстоятельств смерти, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Сейчас решается вопрос от транспортировке его тела на родину.

СПРАВКА «КП»

Парадром «Чегем» находится на высоте полторы тысячи метров в ущелье недалеко от села Эльтюбю, в 65 километрах от Нальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU