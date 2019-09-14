Дрифт по-сочински: Водитель на иномарке перекрыл трассу
Все произошло вечером в городе-курорте. Водитель за рулем белого BMW выехал на одну из сочинских трасс и решил устроить выступление. Перекрыв движение автомобилей, мужчина устроил дрифт - управляемый занос. Он намотывал круги один за одним, не давая никому проехать.
Дрифтующий водитель перекрыл трассу в Сочи. Видео: instagram.com/bruta1car.
По соцсетям уже пошло гулять видео с дрифтером. Как сообщает РИА «Регион online», на автомобиле не было регистрационных номеров. Чтобы не попасться полиции, водитель, по всей видимости, заранее снял номера с машины, тем самым скрыв свою личность.
Судя по видео, которое распространилось в социальных сетях, у водителя, крутившего «жука», была целая команда поддержки, включая фотографа и видеографа, которые даже запустили в небо дрон.
Стоит сказать, дрифтовать на дорогах у нас официально запрещено. На нарушителей, как правило, составляют административный протокол за мелкое хулиганство, а за порчу покрытия могут выписать штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU
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