Дрифт по-сочински: Водитель на иномарке перекрыл трассу

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-14T09:59:35+03:00

Чтобы не попасться полиции, он заранее снял номера с машины [видео]

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Все произошло вечером в городе-курорте. Водитель за рулем белого BMW выехал на одну из сочинских трасс и решил устроить выступление. Перекрыв движение автомобилей, мужчина устроил дрифт - управляемый занос. Он намотывал круги один за одним, не давая никому проехать.

Дрифтующий водитель перекрыл трассу в Сочи. Видео: instagram.com/bruta1car.

По соцсетям уже пошло гулять видео с дрифтером. Как сообщает РИА «Регион online», на автомобиле не было регистрационных номеров. Чтобы не попасться полиции, водитель, по всей видимости, заранее снял номера с машины, тем самым скрыв свою личность.

Судя по видео, которое распространилось в социальных сетях, у водителя, крутившего «жука», была целая команда поддержки, включая фотографа и видеографа, которые даже запустили в небо дрон.

Стоит сказать, дрифтовать на дорогах у нас официально запрещено. На нарушителей, как правило, составляют административный протокол за мелкое хулиганство, а за порчу покрытия могут выписать штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU