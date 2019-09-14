2019-09-14T10:42:40+03:00
Общество

Погода 14-15 сентября в Краснодарском крае: в выходные ветер стихнет

Осадков синоптики не прогнозируют
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Пока другие регионы России настраиваются на осень, в Краснодарском крае - бархатный сезон. Сильной жары синоптики уже не прогнозируют, так что на этих выходные обязательно нужно выбраться с семьей на прогулку.

В субботу, 14 сентября, на Кубани осадков не ожидается.

- Правда, на Черноморском побережье будет ветрено - 6-10 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, в Новороссийске - 17 метров в секунду, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха днем - 24-27 градусов, местами отметки на термометрах достигнут 30 градусов. А вот ночью похолодает до +13-15 градусов, на Азовском побережье - до +12-14 градусов, в предгорьях - до плюс пяти.

В Краснодаре температура ночью +14-16 градусов, днем воздух прогреется до +28 градусов.

В воскресенье, 15 сентября, также прогнозируется ясная погода. Лишь на участке от Анапы до Геленджика местами пройдет слабый дождь. Ветер ослабнет, максимальная скорость - 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +14-18 градусов, днем столбики термометров покажут +24-26 градусов, по югу побережья до 30 градусов. В Краснодаре ночью будет свежо - 15 градусов, а днем воздух прогреется до 26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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