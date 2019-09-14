2019-09-14T11:09:24+03:00
Происшествия

В Ростове задержали педофила, который 9 лет назад совратил девочку в Новороссийске

Все это время он скрывался в Донбассе
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Педофила задержали в автомобильном пункте пропуска «Донецк» в Ростовской области.Педофила задержали в автомобильном пункте пропуска «Донецк» в Ростовской области.
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Пограничники Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над школьницей.

59-летнего извращенца поймали на автомобильном пункте пропуска «Донецк», когда он возвращался из Луганска. Мужчина, по всей видимости, мужчина думал, что сможет беспрепятственно вернуться в Россию. Но при проверке документов пограничники увидели, что мужчина с 2010 года находится в федеральном розыске.

- Его разыскивали по статье 135 УК РФ «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста», - сказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ.

Как выяснилось, инцидент произошел в Новороссийске. Правоохранители Краснодарского края объявили в розыск мужчину за развращение 13-летней девочки.

- Сейчас задержанного передали сотрудникам правоохранительных органов, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

В дальнейшем подозреваемого доставят в регион, где было возбуждено дело. Если мужчину признают виновным, то ему грозит тюремное заключение на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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