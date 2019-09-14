На Кубани автоледи устроила ДТП с участием трех машин

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-14T11:56:11+03:00

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Авария произошла накануне днем в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района. По словам очевидцев, автоледи за рулем «девятки» выезжала со второстепенной дороги на трассу. По правилам дорожного движения, женщина должна была пропустить оба автомобиля, но не сделала этого.

В результате капотом «девятка» задела машину, которая ехала слева, после чего легковушка столкнулась с другим автомобилем, который стоял на дороге, пропуская встречный поток транспорта.

Момент аварии записала камера видеорегистратора, установленная на следовавшем за «девяткой» автомобиле.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в аварии никто не погиб. Пострадала лишь виновница ДТП - у нее вывих руки.

ДТП в Новоджерелиевской.

По факту аварии проводится проверка. Автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU