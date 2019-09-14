Сочинские спасатели эвакуировали жильцов во время пожара в доме

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-14T12:47:20+03:00

Никто из них не пострадал

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Возгорание произошло в одной из квартир дом на улице Альпийской в Сочи.

- Сообщение о пожаре поступило в 09:55, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На место ЧП сразу же отправился пожарный наряд.

Как выяснилось, огонь возник на кухне квартиры. Пламя охватило три квадратных метра площади жилища.

Сотрудники противопожарной службы эвакуировали трех жильцов. Никто из них не пострадал.

- Возгорание ликвидировали девять спасателей, задействовали три спецмашины, - добавляют в ведомстве.

В 10:03 огонь потушен. Причины происшествия выясняют эксперты.

А тем временем в Сочи пожарные тушат пожар в другом доме на улице Вишневой. Там воспламенилась квартира - огонь охватил 40 квадратных метров площади. По предварительным данным, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU