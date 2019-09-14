2019-09-14T14:35:21+03:00
Общество

Краснодарский депутат отсудил у активиста 1 рубль за клевету

А еще попросил напечатать опровержение
Мирослава ЧЕРНАЯ
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На фото слева Роман Лузинова и Алексей Гайворонский.На фото слева Роман Лузинова и Алексей Гайворонский.
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Первомайский районный суд Краснодара вынес решение, согласно которому общественник должен заплатить депутату 1 рубль в качестве компенсации морального вреда.

Сама история, из-за которой стороны встретились в суде, произошла в ноябре 2017 года. Тогда Алексей Гайворонский на своей странице в социальных сетях написал нелицеприятный пост о депутате городской думы Романе Лузинове. В сообщении было написано о причастности народного избранника к хищениям бюджетных средств.

Депутату такие обвинения не понравились. Потому он подал в суд иск о защите чести и достоинства. Причем запросил он символическую сумму - 1 рубль.

Дело не на миллион было рассмотрено и в итоге суд встал на сторону Романа Лузинова.

- Алексея Гайворонского признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 УК РФ «Клевета» и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщается в решении суда, которое оказалось в распоряжении «Комсомольской правды» - Кубань». - А также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере одного рубля.

Кроме того, общественника обязали опубликовать опровержение информации на своей странице в соцсетях. Стоит отметить, что Алексей Гайворонский вину свою не признал. По его словам, в Сети он делал предположения о хищении средств, высказывал свое личное мнение и осуждал депутата на правах общественного деятеля, а потому не клеветал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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