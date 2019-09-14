На трассе в Сочи образовалась многокилометровая пробка

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-14T15:03:03+03:00

По словам водителей, на трассе произошло сразу несколько аварий.

По словам водителей, движение парализовано от Хосты и почти до вокзала Адлера [видео]

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В субботу, 14 сентября, на трассе к Черному морю образовалась многочасовая пробка. Затор появился в Сочи на полосах в сторону Адлера.

Согласно данным Яндекс.карт, пробка длиной почти 9 километров. Водители говорят, что движение парализовано от Хосты и почти до вокзала Адлера. Скорость движения автомобилей местами не превышает трех километров в час.

Вот так пробка выглядит на карте. Фото: Яндекс.карты.

- Стоим мертво на Курортном проспекте. Пробка начинается сразу же за АЗС в Хосте. Судя по всему, надолго здесь, - жалуются водители.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», пробку на трассе «собрали» две аварии, которые попали в объектив камер водителей.

Аварии на трассе в Сочи.

О пострадавших в ДТП не сообщается, однако столкнувшиеся машины перегородили путь другим автомобилям. Так что водителям стоит запастись терпением.

ИСТОЧНИК KP.RU