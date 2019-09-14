ДТП под Ярославлем, в котором погибли семь человек, спровоцировал уроженец Кубани

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-14T15:28:00+03:00

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В обстоятельствах жуткой аварии, которая произошла под Ярославлем, разбираются правоохранители. На месте ДТП работает оперативный штаб. Специалистам удалось опознать двух погибших в аварии мужчин - это водители.

- Автобусом управлял 59-летний летний мужчина, проживающий в в Гаврилов-Ямском районе, - сообщили в штабе. - А за рулем фуры ехал 58-летний водитель родом из Краснодарского края.

Официально мужчина зарегистрирован на Кубани, однако уже долгое время проживает в Ярославле вместе с семьей.

Напомним, авария произошла на 20-м километре дороги «Ярославль-Заячий холм-Иваново» утром 14 сентября. В автобус, двигающийся из Ярославля, лоб в лоб влетела фура. В ДТП погибло семь человек - пять пассажирок и двое мужчин, которые находились за рулем машин. Число пострадавших выросло до 35 пассажиров.

По предварительным данным ГИБДД, водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU